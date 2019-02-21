Сливко, Старых, Елисеев и Цветков попали в состав сборной России на смешанную эстафету ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил составы команд на смешанную эстафету, которая 21 февраля состоится в Раубичах в рамках чемпионата Европы. Гонка начнется в 19.00 по московскому времени.

В составе сборной России на страт выйдут Виктория Сливко, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Максим Цветков.

В прошлом году российская команда выступала в таком составе: Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Россияне тогда взяли серебряные медали, уступив Украине.