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6 апреля, 15:02

Сливко стала обладательницей Кубка Содружества по биатлону

Алина Савинова
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Российская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в общем зачете Кубка Содружества сезона-2024/25.

В масс-старте, который прошел 6 апреля и стал заключительной гонкой у женщин в рамках турнира, 30-летняя спортсменка финишировала четвертой. По итогам всех 18 стартов она набрала 1804 очка.

Второе место в общем зачете Кубка Содружества заняла белоруска Динара Смольская (1765), третье — россиянка Тамара Дербушева (1749).

Сливко также выиграла зачет масс-стартов, набрав по результатам шести гонок 639 баллов.

Виктория Сливко
Биатлон
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