Сливко рассчитывает попасть в гонку преследования на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что рассчитывает попасть в гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 24-летняя спортсменка в четверг примет участие в спринте.

- Что поменялось во мне по сравнению с прошлым годом? Я стала добрее! Шутка, конечно, - приводит слова Сливко Калашников Media. - Что поменялось? Получился хороший сезон на Кубке IBU. Он мне придал уверенности. По сравнению с прошлым годом, этот - намного успешнее. Я довольна сезоном, довольна результатами. И думаю, что на следующий год будет уже легче и проще. Все будет только лучше.

Большой плюс: на следующий год на первый этап Кубка мира у меня будет собственная квота, мне не придется отбираться, волноваться. Я думаю, что это огромный плюс.

Главное, я хочу посмотреть, есть у меня прогресс, какие-то сдвиги по сравнению с прошлым годом. Минимум, на что я ставлю - попадание в гонку преследования. Минимум, потому что я должна это сделать.

Напомним, Сливко выиграла большой Хрустальный глобус Кубка IBU по итогам текущего сезона.

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