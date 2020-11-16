Сливко пропустила контрольные старты из-за простуды

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко, пропустившая два контрольных старта на сборе в Тюмени, продолжает тренировочные процесс, несмотря на простуду.

— Она немного простыла... Виктория приболела, но чувствует себя в норме, она тренируется. Больших проблем у нее нет. Что касается ее участия в третьей контрольной тренировке, то все подробности к тренерскому штабу сборной, — сказал личный тренер спортсменки Леонид Гурьев РИА «Новости»

Женская сборная России 14 и 15 ноября провела две контрольных тренировки, которые, в том числе, являются отборочными в состав на первые четыре этапа Кубка мира.