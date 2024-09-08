Сливко оценила свое выступление в масс-старте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что испытывала проблемы со здоровьем перед участием в первом этапе Кубка Содружества в Красноярске.

30-летняя спортсменка допустила один промах и заняла второе место в масс-старте, уступив только белоруске Динаре Смольской.

«Мне не обидно стать сегодня второй. Я довольна и счастлива, столько эмоций испытала. Вчера я была рада пятому месту, а сегодня уже медаль. Безусловно, я очень благодарна судьбе, что она так распорядилась со мной. Ожидала худшего и были проблемы со здоровьем. Сейчас потихоньку начинаю тренироваться. Я очень сильно болела, и эта болезнь выбила меня и опустила на тот уровень, когда я начинала тренироваться в мае после сезона», — цитирует Сливко Vprognoze.ru.