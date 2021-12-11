Сливко и Иванов выиграли спринты на этапе Кубке России

Дмитрий Иванов выиграл мужской спринт на этапе Кубка России в Увате.

Второе место по итогам гонки занял Семен Сучилов, третьим стал Михаил Бурундуков. Отметим, что вчера Иванов также выиграл индивидуальную гонку.

Женский спринт в Чайковском выиграла Виктория Сливко, которая вчера выиграла индивидуальную гонку. Второе место заняла Полина Плюснина, на третьей строчке — Анастасия Егорова.

Кубок России

3-й этап

Спринт

Мужчины

1. Дмитрий Иванов — 25:34.9 (0 промахов)

2. Семен Сучилов — отставание +10.5 секунды (1)

3. Михаил Бурундуков — +14.5 (0)

Женщины

1. Виктория Сливко — 22:14.6 (1)

2. Полина Плюснина — +19.1 (1)

3. Анастасия Егорова — +26.2 (1)