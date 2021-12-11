Сливко и Иванов выиграли спринты на этапе Кубке России
11:35
Дмитрий Иванов выиграл мужской спринт на этапе Кубка России в Увате.
Второе место по итогам гонки занял Семен Сучилов, третьим стал Михаил Бурундуков. Отметим, что вчера Иванов также выиграл индивидуальную гонку.
Женский спринт в Чайковском выиграла Виктория Сливко, которая вчера выиграла индивидуальную гонку. Второе место заняла Полина Плюснина, на третьей строчке — Анастасия Егорова.
Кубок России
3-й этап
Спринт
Мужчины
1. Дмитрий Иванов — 25:34.9 (0 промахов)
2. Семен Сучилов — отставание +10.5 секунды (1)
3. Михаил Бурундуков — +14.5 (0)
Женщины
1. Виктория Сливко — 22:14.6 (1)
2. Полина Плюснина — +19.1 (1)
3. Анастасия Егорова — +26.2 (1)
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