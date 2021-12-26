Сливко гарантировала себе участие в Кубке IBU

Россиянка Виктория Сливко гарантировала себе участие в январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет спортсменка.

«Виктория точно едет на Кубок IBU», — цитирует ТАСС Кугаевского.

Сливко не включили в состав команды на декабрьские международные соревнования, поэтому она начала сезон на Кубке России. Сейчас она возглавляет общий зачет, на этих выходных она одержала две победы на «Ижевской винтовке», которая является главным этапом отбора на январские международные соревнования.

Первые два январских этапа Кубка IBU пройдут в словацком Брезно-Осрблье. После их окончания будет сформирован состав на Олимпийские игры. Сливко сохраняет шанс попасть в олимпийскую команду.