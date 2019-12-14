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Слезы Юрловой-Перхт после серебра в эстафете. Она могла выиграть золото

15:46
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото "СЭ"
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото "СЭ"
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт расплакалась после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она не смогла сдержать слез, подойдя к старшему тренеру женской сборной России Виталию Норицыну.

Россиянки заняли второе место в эстафете. С последнего огневого рубежа Юрлова-Перхт уходила с более чем 15-секундным преимуществом, но проиграла Норвегии.

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