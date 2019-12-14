Слезы Юрловой-Перхт после серебра в эстафете. Она могла выиграть золото
15:46
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт расплакалась после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она не смогла сдержать слез, подойдя к старшему тренеру женской сборной России Виталию Норицыну.
Россиянки заняли второе место в эстафете. С последнего огневого рубежа Юрлова-Перхт уходила с более чем 15-секундным преимуществом, но проиграла Норвегии.
Давайте просто поддержим Юрлову-Перхт после тяжелого финиша. То, что мы плачем из-за серебра в эстафете — дорогого стоит ?https://t.co/P9X1M06Q49 pic.twitter.com/afvyZ416yp— Матч ТВ (@MatchTV) December 14, 2019
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