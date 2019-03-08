19:29 | Биатлон

Слезы Кузьминой после победы в спринте на ЧМ. Видео

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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина впервые в карьере завоевала золото на чемпионате мира. 34-летняя спортсменка стала первой в спринте на турнире в шведском Эстерсунде. Она расплакалась после финиша. 

Напомним, Кузьмина является трехкратной олимпийской чемпионкой. 

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