Слезы Кузьминой после победы в спринте на ЧМ. Видео

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина впервые в карьере завоевала золото на чемпионате мира. 34-летняя спортсменка стала первой в спринте на турнире в шведском Эстерсунде. Она расплакалась после финиша.

The agonising wait begins for Anastasiya Kuzmina! Will her lead hold all the way to gold? #2019ostersund



Watch the women's sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/wfTXdzoa9x – IBU World Cup (@IBU_WC) 8 марта 2019 г.

Напомним, Кузьмина является трехкратной олимпийской чемпионкой.

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