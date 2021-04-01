«Слеза покатилась»: Сучилов поблагодарил Цветкова за бронзовую медаль

Биатлонист Семен Сучилов поблагодарил Максима Цветкова, который передал ему бронзовую медаль после гонки преследования на чемпионате России.

Напомним, что Сучилов финишировал третьим, однако был дисквалифицирован за то, что на втором огневом рубеже он взял вторую обойму с патронами, что запрещено правилами.

Цветков, финишировавший четвертым, получил бронзовую медаль.

«После церемонии награждения подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Макс, спасибо большое. Конечно, очень сильный поступок. У меня слеза прокатилась. Я подарю ее Станиславе, своей дочери, потому что она за меня болеет всегда, не важно, плохо я бегу или хорошо», — сказал Сучилов в stories своего Instagram.

Победил в гонке Эдуард Латыпов, вторым стал Матвей Елисеев.