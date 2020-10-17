Слепов объяснил отравлением пропуск третьего допинг-теста

Российский биатлонист Алексей Слепов пропуск третьей за год проверки на допинг объяснил недомоганием, которое, вероятнее всего, было вызвано отравлением.

«Утром 30 сентября он прилетел из Тюмени, сдал оружие и вечером должен был ехать домой. Ухудшение самочувствия он почувствовал еще утром, однако критичной ситуация не была, поэтому он не стал менять планов и вносить изменения в систему ADAMS, — рассказал личный тренер спортсмена Валерий Храмоножкин ТАСС. — Плохо ему стало ближе к вечеру, его стало так полоскать, что он не смог сесть ни в самолет, ни на поезд. Это было похоже на инфекционное отравление.

Он обратился в больницу, там ему выдали соответствующие справки. Их вместе с объяснительной он предоставил РУСАДА. Теперь ждем решения.

Это безалаберность, не знаю, как это назвать иначе. Профессиональный спортсмен обязан следить за этим. Получается, пропуск этого теста — наказание за такое отношение.

Пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев является нарушением антидопинговых правил, теперь 33-летнему биатлонисту грозит дисквалификация сроком до двух лет. Спортсмен предоставил в Российское антидопинговое агентство объяснительную, в которой рассказал о причинах пропуска последнего тестирования.