Слепов, Мухамедзянов и Филимонов выступят на Кубке IBU в январе

Российские биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов отобрались с «Ижевской винтовки» на январские этапы Кубка IBU. Об этом сообщает Twitter Союза биатлонистов России (СБР).

Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов отобрались с «Ижевской винтовки» на январские этапы Кубка IBU. Удачи, парни!



(? Андрей Аносов) pic.twitter.com/L1Uq8o50Gt — Биатлон России (@russianbiathlon) December 29, 2019

Сегодня Слепов стал вторым в спринте. Ранее он выиграл первую спринтерскую гонку и индивидуальную гонку. «Ижевская винтовка» — отборочные соревнования на Кубок мира и Кубок IBU.