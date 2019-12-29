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Слепов, Мухамедзянов и Филимонов выступят на Кубке IBU в январе

13:49
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Российские биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов отобрались с «Ижевской винтовки» на январские этапы Кубка IBU. Об этом сообщает Twitter Союза биатлонистов России (СБР).

Сегодня Слепов стал вторым в спринте. Ранее он выиграл первую спринтерскую гонку и индивидуальную гонку. «Ижевская винтовка» — отборочные соревнования на Кубок мира и Кубок IBU.

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