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Слепцова — о смене спортивного гражданства: «Если знаешь к чему идешь, то почему бы и нет?»

Сергей Ярошенко
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Биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о своем отношении к смене спортивного гражданства.

«Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет? Особенно когда понимаешь, что сейчас в своей стране у тебя вообще никаких шансов», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

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38-летняя Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года и чемпионкой мира 2009 года в эстафетах.

Источник: Чемпионат
Светлана Слепцова
Биатлон
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