Слепцова — о смене спортивного гражданства: «Если знаешь к чему идешь, то почему бы и нет?»

Биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о своем отношении к смене спортивного гражданства.

«Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет? Особенно когда понимаешь, что сейчас в своей стране у тебя вообще никаких шансов», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

38-летняя Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года и чемпионкой мира 2009 года в эстафетах.