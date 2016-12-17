Слепцова поднялась на четыре позиции в общем зачете Кубка мира

Россиянка Татьяна Акимова осталась на 11-м месте в общем зачете Кубка мира после третьего места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лидирует немка Лаура Дальмайер. На четыре позиции поднялась Светлана Слепцова, которая финишировала 36-й.

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) – 356 (+36)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 278 (+30)

3 (4). Дорен-Абер (Франция) – 255 (+40)

4 (3). Бреза (Франция) – 246 (+19)

5 (5). Коукалова (Чехия) – 245 (+34)

6 (6). Хаузер (Австрия) – 215 (+13)...

11 (11). АКИМОВА (Россия) – 190 (+48)...

28 (29). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 89 (+12)...

30 (27). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 86 (0)...

52 (52). ШУМИЛОВА (Россия) – 23 (0)

53 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 21 (0)...

58 (62). СЛЕПЦОВА (Россия) – 17 (+5)

Гонка преследования (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) – 150 (+36)

2 (7). Вирер (Италия) – 124 (+54)

3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 124 (+30)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) – 119 (+40)

5 (6). Коукалова (Чехия) – 109 (+34)

6 (10). Данкли (США) – 102 (+43)...

13 (24). АКИМОВА (Россия) – 78 (+48)...

33 (26). ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 29 (0)...

37 (40). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 24 (+12)...

45 (39). ЗАГОРУЙКО (Россия) – 12 (0)...

51 (51). СЛЕПЦОВА (Россия) – 8 (+5)

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