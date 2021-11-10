Слепцова отреагировала на перенос даты рассмотрения апелляции на ее дисквалификацию

Российская биатлонистка Светлана Слепцова отреагировала на новость о переносе заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляции на ее дисквалификацию.

Спортсменка выложила в сторис своего Instagram три эмодзи «фейспалма».

Сторис Светланы Слепцовой. Фото ФК «Спартак»

Слепцова и еще один российский биатлонист — Евгений Устюгов были дисквалифицированы в феврале 2020 года. Изначально слушания по делам Устюгова и Слепцовой, которые уже завершили карьеру, должны были состояться 14 и 15 октября 2021 года. 9 ноября стало известно, что они перенесены на 15-17 марта 2022 года.