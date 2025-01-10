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Следующая «Гонка чемпионов» состоится в Рязани в новом формате

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Исполнительный директор СБР Александр Пак сообщил, что следующая «Гонка чемпионов» состоится в Рязани в новогодние каникулы с немного измененным форматом.

«Из наиболее значимых решений — увеличить вместимость трибун до 10 тысяч мест (на прошедшей «Гонке чемпионов» трибуны вмещали чуть менее 6 тысяч зрителей). Круги будут небольшие, с тем чтобы вся гонка проходила на глазах болельщиков», — цитирует RT Пака.

Также будет построено собственное снегохранилище.

«Предварительно достигнута договоренность относительно формата эстафеты: она начнется с двух женских этапов (биатлонистки — лыжницы), за ними в таком же порядке стартуют мужчины. Приглашать участников на «Гонку чемпионов» планируется уже в начале следующего сезона, чтобы спортсмены могли скорректировать свои тренировочные планы. Также рассматривается предложение провести гонку до Нового года, но здесь все будет зависеть от того, насколько хорошо эти сроки впишутся в лыжный календарь. В любом случае мероприятие должно пройти до окончания первой недели января», — подчеркнул Пак.

В прошедшем турнире победу в смешанной лыжно-биатлонной эстафете одержала команда, в которую входили Александр Терентьев, Мария Истомина, Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко.

Источник: russian.rt.com
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