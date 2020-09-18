Следствие просит арестовать экс-главу СБР Кравцова

Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова сообщила, что следствие ходатайствует об аресте директора центра подготовки сборных команд России Александра Кравцова в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

— В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября в отношении Александра Кравцова, — приводит слова Морозовой РИА Новости. — Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ.

Ранее Кравцов был задержан рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, во время того, как Кравцов возглавлял СБР, на должности аналитиков были назначены шесть человек, а также один на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. При этом они не выполняли трудовую функцию, но регулярно получали зарплату, из-за чего сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей.