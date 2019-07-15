СК РФ назвал возможную причину смерти биатлониста юношеской сборной России

Биатлонист юношеской сборной России Артемий Хасанкаев мог умереть из-за патологии сердечно-сосудистой системы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по региону. Спортсмен 2001 года рождения пропал во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой. Позднее его нашли мертвым.

"Причиной смерти несовершеннолетнего Хасанкаева А. Н. является кардиомиопатия неуточненная. По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по факту обнаружения трупа несовершеннолетнего Хасанкаева А. Н.", - говорится в сообщении.

Тело было передано дяде - Олегу Хасанкаеву, который организовывал вместе с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области транспортировку тела в Мурманск для захоронения.