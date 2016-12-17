Симон Фуркад: "Уехал домой - вернусь в январе"

Француз Симон Фуркад сообщил, что уезжает из Нове Место домой. По его словам, ему нужно разобраться со своим здоровьем.

- За мою карьеру у меня были разные сложные периоды, - написал Фуркад в Facebook. - Были болезни, боли в спине, синдром мышечных лож... Однако период, через который прохожу я сейчас, не имеет очевидных причин. Я решил уехать домой и вернусь уже в январе.

Последние две недели были непонятными, поэтому надо пройти несколько тестов, чтобы убедиться, что со здоровьем все в порядке.