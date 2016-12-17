01:50 17 декабря | БИАТЛОН

Симон Фуркад: "Уехал домой - вернусь в январе"

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Француз Симон Фуркад сообщил, что уезжает из Нове Место домой. По его словам, ему нужно разобраться со своим здоровьем.

- За мою карьеру у меня были разные сложные периоды, - написал Фуркад в Facebook. - Были болезни, боли в спине, синдром мышечных лож... Однако период, через который прохожу я сейчас, не имеет очевидных причин. Я решил уехать домой и вернусь уже в январе.

Последние две недели были непонятными, поэтому надо пройти несколько тестов, чтобы убедиться, что со здоровьем все в порядке.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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кузя23

джей Вы Симона с Мартеном спутали?Или старший Фуркад тоже про российских биатлонистов лишнего наговорил?

15:37 17 декабря

RW.irk

D@D Видать встретили его русские болельщики и поздравили с последней победой ============ Победой в чем?)))

15:05 17 декабря

D@D

Видать встретили его русские болельщики и поздравили с последней победой

14:25 17 декабря

tryam

ТИ забыл оформить...как пить дать

14:04 17 декабря

DV1981

Никак допинг?

13:26 17 декабря

джей

Наплел всяких гадостей про российских биатлонистов и смылся, чтобы его не вывели на чистую воду. Что-то очень подозрительны вдруг возникшие "проблемы" со здоровьем... Нужно направить допинг комиссаров к Фуркаду домой и срочно взять анализы, пока он не промыл свой организм.

11:31 17 декабря

knvalu

Что, не дали ТИ?

08:38 17 декабря

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