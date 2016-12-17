Симон Фуркад: "Уехал домой - вернусь в январе"

Француз Симон Фуркад сообщил, что уезжает из Нове Место домой. По его словам, ему нужно разобраться со своим здоровьем.
- За мою карьеру у меня были разные сложные периоды, - написал Фуркад в Facebook. - Были болезни, боли в спине, синдром мышечных лож... Однако период, через который прохожу я сейчас, не имеет очевидных причин. Я решил уехать домой и вернусь уже в январе.
Последние две недели были непонятными, поэтому надо пройти несколько тестов, чтобы убедиться, что со здоровьем все в порядке.
кузя23
джей Вы Симона с Мартеном спутали?Или старший Фуркад тоже про российских биатлонистов лишнего наговорил?
15:37 17 декабря
RW.irk
D@D Видать встретили его русские болельщики и поздравили с последней победой ============ Победой в чем?)))
15:05 17 декабря
D@D
Видать встретили его русские болельщики и поздравили с последней победой
14:25 17 декабря
tryam
ТИ забыл оформить...как пить дать
14:04 17 декабря
DV1981
Никак допинг?
13:26 17 декабря
джей
Наплел всяких гадостей про российских биатлонистов и смылся, чтобы его не вывели на чистую воду. Что-то очень подозрительны вдруг возникшие "проблемы" со здоровьем... Нужно направить допинг комиссаров к Фуркаду домой и срочно взять анализы, пока он не промыл свой организм.
11:31 17 декабря
knvalu
Что, не дали ТИ?
08:38 17 декабря