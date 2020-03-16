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Симон Фуркад сообщил, что его племянница заболела коронавирусом. Она родилась 6 недель назад

14:39
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Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что его племянница, которой всего 6 недель, заразилась коронавирусом.

— Всем псевдоэкспертам, которые пишут в соцсетях, что коронавирус опасен только для пожилых людей: моей племяннице 6 недель, и ее только что выписали после трехдневной госпитализации из-за заражения вирусом, — написал у себя в Twitter Фуркад.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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