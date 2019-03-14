Симон Фуркад: "Чемпионат мира в Эстерсунде может стать последним в моей карьере"

Французский биатлонист Симон Фуркад не исключил, что может завершить карьеру по окончании сезона.

– Думаю, я хорошо показываю себя на лыжне, но не настолько, чтобы надеяться на высокие места, – цитирует Фуркада Ski-Nordique. – Мне бы хотелось выступать немного лучше. Быть не в топ-20, а в топ-10.

Скорее всего, чемпионат мира для меня окончен. Сейчас начну подготовку к следующему этапу Кубка мира в Осло.

У меня было желание завершить карьеру в 2020 году в Антхольце. Там прошел мой первый чемпионат мира, там мог бы пройти и последний. Впрочем, не исключаю, что мировое первенство в Эстерсунде может стать для меня последним.

Симон Фуркад занимает 35-е место в общем зачете Кубка мира (169 баллов). Лучший результат в текущем сезоне – 7-е место в индивидуальной гонке на этапе в Кэнморе.