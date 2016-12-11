Симон Дестье: "Рад, что передал эстафету Фуркаду с 20-секундным отрывом"

Француз Симон Дестье остался доволен своим выступлением на третьем отрезке эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке. Франция одержала победу, а второй стала Россия.

– Я был очень рад, когда передал эстафету Мартену Фуркаду с 20-секундным отрывом от второго места, – цитирует официальный сайт IBU Дестье. – Это пойдет на пользу моей уверенности в себе.

Его партнер по команде Жан-Гийом Беатрикс, выступавший на первом этапе, признался, что Франция изначально настраивалась на победу.

– Перед стартом эстафеты мы понимали, что победа возможна, – подчеркнул Беатрикс. – Однако конкуренция была сильной. Сегодня многие команды хорошо выступили.