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«Сил становилось все меньше и меньше». Миронова — о спринте в Анси

16:57
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Российская биатлонистка Светлана Миронова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси заявила, что на последнем круге ей пришлось тяжело.

— Была тяжелая гонка по такой погоде, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я старалась максимально отработать последний круг, но сил становилось меньше и меньше. Организаторы хорошо постарались сохранить трассу, она была не настолько разбита для такой погоды.

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