"Сил практически не было". Логинов объяснил три промаха на стойке

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что у него практически не осталось сил на втором огневом рубеже. 27-летний спортсмен допустил три промаха на стойке.

- Был ветер. Здесь была неготовность стрелять после второго круга, - сказал Логинов в эфире канала "Матч ТВ". - Подошел абсолютно неготовым, сил практически не было. Я ощущаю, что высота большая.

Густая кровь? Не могу сказать про свои ощущения. У нас нет биохимика, поэтому тяжело сказать. Я шел первый круг с мыслями о том, что надо оставлять силы на второй и третий. Но силы моментально кончились.

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