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4 декабря 2025, 21:36

Самуэльссон считает, что нейтральных российских спортсменов не существует

Алина Савинова

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон объяснил свою позицию по поводу того, что спорт не может оставаться в стороне от глобальной политической повестки.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о запрете россиянам принимать участие в международных соревнованиях олимпийского сезона. Теперь российских спортсменов должны допустить к турнирам под эгидой FIS в нейтральном статусе.

«Спорт — это важная часть сообщества. Вполне естественно, что мы принимаем в нем участие. И если уж говорить о нейтральных российских спортсменах, то я с трудом могу представить, что таковые существуют. Если посмотреть на биатлон, то многие там работают на армию. Так что никакой нейтральности нет», — цитирует Самуэльссона SVT.

Швед добавил, что он поддерживает позицию Международного союза биатлонистов (IBU), который не допускает российских биатлонистов к международным стартам.

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Себастьян Самуэльссон
Биатлон
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