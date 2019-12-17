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Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами

17:50
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Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон признался, что хотел бы посетить Москву.

— Место на земле, которое вы бы хотели посетить?

— Москва, — сказал Самуэльссон в интервью «Матч ТВ».

— Что, простите?

— Да, Москва. Это было бы круто.

— Опишите Россию в трех словах?

— Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая.

Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России, а также бойкоту соревнований, проводимых в России.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1128684_Greta_Tunberg__velikolepna_Bylo_by_kruto_s_nej_poobshhatsa_Sebastjan_Samuelsson_kakim_vy_jego_ne_znali

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