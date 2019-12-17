Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
17:50
Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон признался, что хотел бы посетить Москву.
— Место на земле, которое вы бы хотели посетить?
— Москва, — сказал Самуэльссон в интервью «Матч ТВ».
— Что, простите?
— Да, Москва. Это было бы круто.
— Опишите Россию в трех словах?
— Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая.
Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России, а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
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