Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами

Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон признался, что хотел бы посетить Москву.

— Место на земле, которое вы бы хотели посетить?

— Москва, — сказал Самуэльссон в интервью «Матч ТВ».

— Что, простите?

— Да, Москва. Это было бы круто.

— Опишите Россию в трех словах?

— Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая.

Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России, а также бойкоту соревнований, проводимых в России.