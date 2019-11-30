Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я
В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Победу одержала сборная Швеции, за которую выступали Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Второй стала сборная Германии (Франциска Пройсс и Эрик Лессер). На третьем месте сборная Норвегии (Марта Ольсбу Ройселанн и Ветле Кристиансен).
Сборная России заняла 12-е место. За россиян выступали Тамара Воронина и Матвей Елисеев.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Синглмикст
1. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — 36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)
2. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) — отставание 18,1 (1 + 9)
3. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Ветле Кристиансен) — 40,4 (1 + 16)
4. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Тищенко) — 56,9 (3 + 6)
5. Эстония (Регина Ойа, Рене Цахкна) — 1.01,6 (1 + 8)
6. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 1.17,0 (1 + 16)
12. Россия (Тамара Воронина, Матвей Елисеев) — 2.11,4 (5 + 10)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2019-2020/events/2427_16_2/