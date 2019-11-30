В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.

Победу одержала сборная Швеции, за которую выступали Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Второй стала сборная Германии (Франциска Пройсс и Эрик Лессер). На третьем месте сборная Норвегии (Марта Ольсбу Ройселанн и Ветле Кристиансен).

Сборная России заняла 12-е место. За россиян выступали Тамара Воронина и Матвей Елисеев.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Синглмикст

1. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — 36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)

2. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) — отставание 18,1 (1 + 9)

3. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Ветле Кристиансен) — 40,4 (1 + 16)

4. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Тищенко) — 56,9 (3 + 6)

5. Эстония (Регина Ойа, Рене Цахкна) — 1.01,6 (1 + 8)

6. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 1.17,0 (1 + 16)

12. Россия (Тамара Воронина, Матвей Елисеев) — 2.11,4 (5 + 10)