Штайнер выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Мощенкова — девятая
Австрийка Тамара Штайнер выиграла короткую индивидуальную гонку на втором этапе Кубка мира в немецком Арбере. Девушки сегодня бежали 12.5 км вместо традиционных 15 и получали по 45 секунд штрафа вместо минуты за промах.
Второй с промахом стала немка Анна Вайдель, третья — украинка Екатерина Бех, которая также допустила один неточный выстрел.
Лучшей среди россиянок стала Ольга Мощенкова, которая с одним промахом уступила австрийке минуту и 24 секунды.
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU. Женщины
Индивидуальная гонка 12,5 км
1. Тамара Штайнер (Австрия) — 36.56,0 (0 промахов)
2. Анна Вайдель (Германия) — отставание 12,3 (1)
3. Екатерина Бех (Украина) — 38,5 (1)...
9. Ольга Мощенкова (Россия) — 1.24,3 (1)...
15. Наталья Гербулова (Россия) — 1.33,7 (1)...
16. Полина Шевнина (Россия) — 1.35,0 (1)...
17. Валерия Васнецова (Россия) — 1.35,2 (4)...
24. Анастасия Шевченко (Россия) — 2.35,3 (4)...
27. Елизавета Каплина (Россия) — 2.40,4 (3)...
29. Анастасия Гореева (Россия) — 2.47,1 (4)...
41. Тамара Воронина (Россия) — 3.49,9 (3)...
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