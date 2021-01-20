Австрийка Тамара Штайнер выиграла короткую индивидуальную гонку на втором этапе Кубка мира в немецком Арбере. Девушки сегодня бежали 12.5 км вместо традиционных 15 и получали по 45 секунд штрафа вместо минуты за промах.

Второй с промахом стала немка Анна Вайдель, третья — украинка Екатерина Бех, которая также допустила один неточный выстрел.

Лучшей среди россиянок стала Ольга Мощенкова, которая с одним промахом уступила австрийке минуту и 24 секунды.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU. Женщины

Индивидуальная гонка 12,5 км

1. Тамара Штайнер (Австрия) — 36.56,0 (0 промахов)

2. Анна Вайдель (Германия) — отставание 12,3 (1)

3. Екатерина Бех (Украина) — 38,5 (1)...

9. Ольга Мощенкова (Россия) — 1.24,3 (1)...

15. Наталья Гербулова (Россия) — 1.33,7 (1)...

16. Полина Шевнина (Россия) — 1.35,0 (1)...

17. Валерия Васнецова (Россия) — 1.35,2 (4)...

24. Анастасия Шевченко (Россия) — 2.35,3 (4)...

27. Елизавета Каплина (Россия) — 2.40,4 (3)...

29. Анастасия Гореева (Россия) — 2.47,1 (4)...

41. Тамара Воронина (Россия) — 3.49,9 (3)...