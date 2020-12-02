Шопину может грозить до 4 лет дисквалификации за инцидент с допинг-офицером

Бывший биатлонист сборной России Юрий Шопин может получить четыре года дисквалификации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спортивного юриста Артема Пацева. Во вторник на сайте Минспорта появился приказ об исключении Шопина из состава национальной команды. В СБР сообщили, что он выведен из состава за нарушение спортивного режима. Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Шопин отказался сдавать допинг-тест, был в невменяемом состоянии и начал угрожать допинг-офицеру.

— Если спортсмен уклоняется от сдачи допинг-пробы или, тем более, активно препятствует сдаче пробы, это должно стать предметом разбирательства со стороны антидопинговой организации, — пояснил Пацев. — Если такие обвинения подтвердятся, то срок дисквалификации может составить 4 года.

Лучшим результатом 27-летнего Шопина в Кубке мира стало 31-е место в гонке преследования в сезоне-2016/17.