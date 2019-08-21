Шипулина не стали снимать с выборов
Свердловский областной суд отклонил административный иск об отмене регистрации биатлониста Антона Шипулина на довыборах в Госдуму, сообщает ekburg.tv. Иск подал соперник Шипулина, член партии «Справедливая Россия» Алексей Коровкин. Шипулин идет на выборы от «Единой России».
Причиной иска была информация о сокрытии Шипулиным ценных бумаг немецкого банка Commerzbank на сумму 13 миллионов рублей. Сам олимпийский чемпион заявлял, что это была непреднамеренная ошибка, и он уже избавился от них.
«Недостоверные сведения не являются основанием для того, чтобы снять кандидата с выборов, если он позднее предоставил достоверную информацию о вкладах», — сказали в комиссии
Дополнительная информация
https://ekburg.tv/novosti/politika/2019-08-21/shipulin-prodolzhit-predvybornuju-gonku-za-mesto-v-gosdume