Шипулина не стали снимать с выборов

Свердловский областной суд отклонил административный иск об отмене регистрации биатлониста Антона Шипулина на довыборах в Госдуму, сообщает ekburg.tv. Иск подал соперник Шипулина, член партии «Справедливая Россия» Алексей Коровкин. Шипулин идет на выборы от «Единой России».

Причиной иска была информация о сокрытии Шипулиным ценных бумаг немецкого банка Commerzbank на сумму 13 миллионов рублей. Сам олимпийский чемпион заявлял, что это была непреднамеренная ошибка, и он уже избавился от них.

«Недостоверные сведения не являются основанием для того, чтобы снять кандидата с выборов, если он позднее предоставил достоверную информацию о вкладах», — сказали в комиссии