Шипулин заявил, что сокрытие от избиркома ценных бумаг на 13 миллионов рублей было неумышленной ошибкой

Российский биатлонист Антон Шипулин объяснил недочеты в декларации при регистрации на выборах в Госудуму. Ранее стало известно, что в ней не указаны ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей. Он назвал это неумышленной ошибкой.

— Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось — исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов, — цитируют Шипулина «РИА Новости». — Я честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры потом и кровью и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей. Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах. На всех своих встречах с людьми, в своих интервью я постоянно говорю, что пошел в политику не из-за денег. Это действительно так.

Согласно документу с выявленными фактами недостоверного предоставления кандидатами сведений, Шипулин утаил 10 тысяч облигаций ПАО «Сбербанк» на 10 тысяч рублей каждая. Также он не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и имеет вклад в банке «Открытие» на 2,3 тысячи рублей.

Областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах Шипулина — его соперника, кандидата от «Единой России».