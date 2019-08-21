Шипулин заявил, что сам виноват в предоставлении недостоверных данных избиркому

Российский биатлонист Антон Шипулин после судебного заседания, где рассматривался иск об отмене его регистрации кандидатом на довыборах в Госдуму, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он вновь заявил, что допустил неумышленную ошибку и взял вину на себя.

Ранее стало известно, что Свердловский областной суд отклонил административный иск об отмене регистрации Шипулина. Причиной иска была информация о сокрытии Шипулиным ценных бумаг немецкого банка Commerzbank на сумму 13 миллионов рублей. Сам олимпийский чемпион заявлял, что это была непреднамеренная ошибка, и он уже избавился от них.

— Почему пришел на суд? Мне было интересно, — сказал Шипулин на видео, опубликованном сайтом Е1.РУ. — Я уже говорил, что никогда не был в суде, и для меня это очень важная часть процесса. Потому что не только избирательная кампания идет, но и такие моменты, которые возникают. В следующий раз, наверное, уже не пойду. Потому что сегодня мне хватило. Я потратил два часа своего времени, а мог потратить его на семью. Для меня всегда основным было мнение избирателей, которые поддерживают меня, которые голосуют за меня. Свое решение (баллотироваться в Госдуму — прим. «СЭ») я не менял. Будем ждать выборов и посмотрим, сколько процентов поддержки мы получим от людей. Запасной план? Конечно, есть. Я во всех интервью говорил, что во время спортивной карьеры я очень много думал о том, чем заниматься дальше и подготовил себе фундамент из денежных средств и вложений, чтобы я не задумывался о дальнейшей работе и от том, как зарабатывать деньги, а думал о том, чтобы получать удовольствие. Варианты у меня есть всегда, и я надеюсь, что план, намеченный нами, раннее, пойдет именно так, как мы предполагали.

Также у спортсмена спросили, почему он указал неточные данные в декларации.

— Я уже много об этом говорил. Это чисто техническая ошибка. К сожалению, я никогда раньше не подавал подобные декларации и просто не мог... Я должен был знать все тонкости, но вот такая ошибка, которая произошла. Еще раз повторюсь, что у меня не было умысла скрывать эти данные. В этой ситуации я виноват на сто процентов и полностью беру вину на себя.