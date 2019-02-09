Шипулин занял третье место в гонке "Лыжня России" в Нижнем Тагиле

Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин занял третье место во всероссийской массовой гонке "Лыжня России" в Нижнем Тагиле. 31-летний спортсмен завершил карьеру в декабре 2018 года.

- Третье место среди мужчин занял Антон Шипулин, - приводит ТАСС слова исполнительного директора центрального старта гонки в Свердловской области Дмитрия Чукреева. - Первое занял Юрий Гаврилов, второе - Никита Ступак. Среди женщин первое место - Анна Медведева, второе - Екатерина Леонова и третье - Дарья Николина.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

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