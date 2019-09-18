Шипулин в Думе. Строгий стиль экс-биатлониста

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы, начал работу в ее Комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

— Вновь избранный депутат Госдумы Антон Шипулин в представлении не нуждается, — подписал фото с Шипулиным в своем Instagram депутат Михаил Дегтярев. — Прославленный биатлонист и молодой ученый (сфера его интересов — генетические исследования) планирует работать в Комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Уверен, что Антон принесет пользу нашему спорту уже в новом качестве.

Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и бронзовым призером Ванкувера-2010. Обе награды на Олимпийских играх россиянин завоевал в эстафете. Кроме того, Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете.

Шипулин стал депутатом Госдумы на довыборах в Свердловской области