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Шипулин в Думе. Строгий стиль экс-биатлониста

17:27
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Олимпийский чемпион Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы, начал работу в ее Комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

— Вновь избранный депутат Госдумы Антон Шипулин в представлении не нуждается, — подписал фото с Шипулиным в своем Instagram депутат Михаил Дегтярев. — Прославленный биатлонист и молодой ученый (сфера его интересов — генетические исследования) планирует работать в Комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Уверен, что Антон принесет пользу нашему спорту уже в новом качестве.

Вновь избранный депутат ГД Антон Шипулин в представлении не нуждается. Прославленный биатлонист и молодой ученый (сфера его интересов генетические исследования) планирует работать в Комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Уверен, что Антон принесет пользу нашему спорту уже в новом качестве. #спорт #туризм #молодежь #ЕР #ЛДПР #ГД @dumagovru

Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info)

Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и бронзовым призером Ванкувера-2010. Обе награды на Олимпийских играх россиянин завоевал в эстафете. Кроме того, Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете.

Шипулин стал депутатом Госдумы на довыборах в Свердловской области

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