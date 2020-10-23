Олимпийский чемпион Антон Шипулин стал президентом Федерации биатлона Свердловской области. Об этом бывший спортсмен написал на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Сегодня меня выбрали президентом Федерации биатлона Свердловской области, работать в которой я буду на общественных началах. Предложения возглавить свердловский биатлон мне поступали неоднократно, но различные обстоятельства не позволяли этого сделать. Все это время я пристально следил за ситуацией в региональной федерации, был в курсе всех процессов, проблем и той работы, которая велась. Все-таки это мой родной вид спорта и давно ставший родным регион», — написал Шипулин.