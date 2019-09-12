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Шипулин стал депутатом Госдумы на довыборах в Свердловской области

12:44
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На довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области после обработки всех протоколов победил кандидат от «Единой России» Антон Шипулин, cообщают «РИА «Новости».

После обработки 100% протоколов Шипулин набрал 41,59% голосов.

Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и бронзовым призером Ванкувера-2010. Обе награды на Олимпийских играх россиянин завоевал в эстафете. Кроме того, Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190912/1558601038.html

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