Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин самовольно покинул Свердловскую область, перенеся несколько встреч в рамках стартовавших партиных праймериз, сообщает ura.ru. Прославленный биатлонист баллотируется в Госдуму по Серовскому округу от "Единой России". По словам представителя партии, отъезд Шипулина стал неожиданностью как для его собственной команды, так и для московского руководства "ЕР". Он отметил, что у единороссов нет четкой информации, как долго будет отсутствовать будущий кандидат.

Также он выразил обеспокоенность, что отпуск Шипулина может продлиться до конца майских каникул.

Позднее выяснилось, что накануне партийных выборов Шипулин улетел на Камчатку ради участия в Авачинском лыжном марафоне. Биатлонист занял в гонке сотое место.

Шипулин объявил о завершении карьеры в начале 2019 года, не проведя за за полсезона ни одной официальной гонки.