Шипулин рассказал о выступлении Мутко на правительственном часе

Экс-биатлонист сборной России, депутат Госдумы Антон Шипулин — о выступлении на правительственном часе Виталия Мутко, заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития, который ранее был министром спорта и президентом РФС.

— Сегодня в Госдуме в рамках правительственного часа перед депутатами выступал заместитель председателя правительства России Виталий Мутко с докладом о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — написал Шипулин в Instagram. — По словам Виталия Леонтьевича, к 2024-му году объем строительства жилья должен вырасти до 120 млн квадратных метров в год. Кстати, важно еще и то, что теперь строительство домов будет осуществляться по «проектному финансированию». Что это значит? Теперь застройщики будут возводить дома за свой счет, не привлекая средств дольщиков. Это, по идее, должно избавить нас от проблемы обманутых дольщиков, которые вкладывали свои деньги в строительство, но квартир не получили.

Виталий Леонтьевич также рассказал, что программа расселения жителей аварийного и ветхого жилья реализовывается согласно графику почти во всех регионах России, исключениями стали только восемь регионов нашей страны. В Свердловской области, кстати, с программой расселения дела обстоят хорошо. Постановление правительства Свердловской области о переселении граждан из аварийного жилищного фонда, подписанное губернатором Евгением Куйвашевым, реализуется точно в срок.

Но я все равно договорился о дополнительной встрече с Виталием Мутко, чтобы более детально обсудить реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» у нас в области. Все-таки вопрос касается не только самого факта строительства новых домов, но качества возводимых зданий. Также, мне кажется, вопрос строительства новых домов должен обсуждаться и реализовываться в комплексе со строительством и детсадов, и школ, и детских площадок. Потому что развитие комфортной городской среды сейчас очень важно, в этом Виталий Леонтьевич со мной согласился.