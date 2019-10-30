Шипулин подписал соглашение о передаче половины своей депутатской зарплаты ветеранам

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы РФ, рассказал о подписании соглашения о перечислении части своей зарплаты ветеранам. Он будет отдавать половину зарплаты ветеранской организации.

— Первое, что я сделал, став депутатом Государственной думы России, — обещал переводить ровно половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа, — написал в своем Instagram Шипулин. — Сегодня я подписал соглашение с этой ветеранской организацией. Теперь все официально: ровно половину зарплаты ежемесячно, пока я депутат, будут перечислять ветеранам. Средства, которые я отправил, были перераспределены между Советами ветеранов муниципальных образований Серовского избирательного округа. Деньги тратятся по усмотрению ветеранов, покупается то, что нужно.

Сегодня я услышал много теплых слов от ветеранов, они все говорили о благородстве моего поступка, но, знаете, я считаю, что есть вещи, которые не требуют какой-то отдельной благодарности. Я говорю о заботе о наших ветеранах, родителях, пожилых родственниках. Эти люди нас вырастили, дали нам воспитание, образование, заботу, ласку, любовь, привили ценности, любовь к родине, литературе, музыке, искусству, спорту. И это мы должны быть благодарными, мы обязаны заботиться, помогать. Важно научить этому уже наших детей, чтобы сохранялась эта преемственность поколений.