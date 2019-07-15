Шипулин подал документы на довыборы в Госдуму

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму. В мае Шипулин победил с результатом в 78,13 процента в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидата от партии на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.

"Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей.

На чем будет основана моя кампания? Подробнее по ссылке в шапке профиля", - написал Шипулин в Инстаграме.