Шипулин подал документы для участия в праймериз

Бывший биатлонист Антон Шипулин подал документы для участия в майских праймериз "Единой России". Он поборется на предварительном голосовании по определению кандидата от партии.

– Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании, – приводит слова Шипулина пресс-служба свердловского отделения партии. – И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие. Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз.

Оргкомитет проверит документы в течение пяти рабочих дней и примет решение о регистрации кандидата.

25 декабря 2018 года 31-летний Шипулин объявил о завершении своих выступлений. В качестве причины такого шага он указал недавние допинговые разбирательства и его отстранение от Олимпиады в Пхенчхане.