Шипулин ответил на обвинения мэра Краснотурьинска

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы РФ, через Instagram ответил главе Краснотурьинска Александру Устинову. Последний ранее рассказал жителям Краснотурьинска, что город недополучит средства из бюджета Свердловской области из-за плохого голосования за Шипулина на довыборах в российский парламент.

Шипулин предложил Устинову организовать встречу, чтобы обсудить возможность дополнительного финансирования города.

— Накануне мэр Краснотурьинска Александр Устинов очень эмоционально заявил, что город не получил достаточное, по его мнению, дополнительное финансирование, потому что жители Краснотурьинска не так активно голосовали за меня на довыборах в Государственную думу России, — написал Шипулин. — Я бы хотел предложить Александру Юрьевичу организовать встречу, где мы бы обсудили возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств для развития города. Я знаю Александра Юрьевича как принципиального руководителя, который душой болеет за свой город и всегда стремится его развивать для максимально комфортной жизни жителей.



Хочу сказать, что я благодарен избирателям за каждый их голос, за доверие, которое они мне оказали. Для меня как депутата не было и не будет разницы между теми жителями моего округа, кто голосовал за меня и кто этого не сделал. Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор.

На следующей региональной неделе я и моя команда отправимся в Краснотурьинск, где я проведу прием избирателей. Приходите, будем разбираться с вашими вопросами, содействовать в разрешении проблем.