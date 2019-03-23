Шипулин объявил о старте своей предвыборной кампании в Госдуму

Российский биатлонист Антон Шипулин, который ранее объявил о завершении карьеры, сообщил о том, что сегодня стартует его предвыборная кампания. Экс-спортсмен решил принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" для дальнейшего выдвижения. Он намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.

- Это решение было принято мной при поддержке нашего губернатора Евгения Куйвашева, Сергея Бидонько (вице-губернатора. - прим. "СЭ"), - цитирует Шипулина Znak.com. - После того, как появилась информация ] в СМИ, мне очень много писали, звонили жители округа со словами поддержки. – Свердловская область является моим домом. Я уже успел объехать несколько городов в Серовском округе, график очень насыщенный, и я постараюсь в следующие месяцы посетить оставшиеся города и решить проблемы с поддержкой руководства области.

Я планирую познакомиться с главами городов, с людьми, с проблемами и надеюсь, что праймериз пройдут хорошо – и в будущем мы поработаем. Хочется пожелать и себе удачи, и чтобы люди, с которыми мы будем общаться, увидели во мне кандидата, на которого они надеялись. Конечно, я понимаю, что у нас много других проблем, помимо вопросов спорта, которые мне будет обсуждать легко. И я готов буду выслушать их и по возможности их решать, пообщаться с главами. Я считаю, что это вообще очень важная задача – быть посредником между людьми и органами исполнительной власти.