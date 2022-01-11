Шипулин о смерти Алябьева: «Российский биатлон понес невосполнимую утрату»

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выразил свои соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Анатолий Алябьев был выдающимся спортсменом, замечательным и отзывчивым человеком, который служил примером для нескольких поколений биатлонистов. Сегодня российский биатлон понес невосполнимую утрату. Мои искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича», — написал у себя в Instagram Шипулин.

Сегодня, 11 января пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что Алябьев умер на 71-м году жизни. Он является победителем в индивидуальной гонке и эстафете на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде (США).