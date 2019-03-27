Шипулин - о результатах ЧМ: "Логинов, конечно, красавчик. И вся сборная – молодцы"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" прокомментировал результаты национальной команды на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Россияне завоевали три медали и заняли 7-е место в общем зачете.

– К выступлению наших. Логинов – красавчик?

– Безусловно. И вся сборная – молодцы. Дима Губерниев не даст соврать, но, когда мы в Красноярске перед стартом чемпионата мира говорили о турнире, я спрогнозировал нам три медали. На фоне многих я был чрезмерно оптимистичен, но в итоге так и получилось. И это отличный результат.

Саня, конечно, красавчик и молодец. Он и в спринте бился, и эстафету вытащил. Но настоящая сенсация – Катя Юрлова. Ее второе место в масс-старте – это просто супер.

– Логинов еще и второе место в общем зачете занял. Это круче, чем медаль чемпионата мира?

– Он заслужил второе место, очень сильно прошел по сезону. Именно поэтому многие надеялись, что Саня сумеет завоевать личную медаль и на чемпионате мира. Так и вышло. Разделять два турнира по значимости я бы не стал, Саня вдвойне молодец. (Владимир Иванов)

Полностью интервью с Шипулиным – в ближайшее время