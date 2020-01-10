Шипулин не видит ничего плохого в продаже пива на соревнованиях по биатлону

Олимпийский чемпион депутат Госдумы Антон Шипулин не видит проблемы в продаже пива на соревнованиях по биатлону, а также другим видам спорта.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В пятницу один из авторов законопроекта Дмитрий Свищев рассказал, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

— Я полностью поддерживаю законопроект и поправки, которые подразумевают продажу пива не только на футболе, но и на других спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских, — цитирует ТАСС Шипулина. — Не вижу никакой проблемы в том, чтобы взрослые болельщики могли выпить пива на футболе, биатлоне, лыжных гонках, баскетболе, хоккее или других видах. Единственное — не на самих трибунах, а в специально отведенных для этого местах вокруг стадионов и в подтрибунных помещениях.

В Европе слабоалкогольные напитки продаются почти на всех стадионах и никаких негативных последствий это не несет. Даже наоборот — люди приезжают на стадионы заранее, проводят там больше времени, создавая атмосферу. Чемпионат мира по футболу в России показал, что абсолютно ничего страшного в продаже пива на стадионах нашей страны нет: все болельщики вели себя культурно и доброжелательно. Почему после этого мы не должны доверять своим же людям, которые ходят на стадионы?