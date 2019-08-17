Шипулин и экипаж севшего на кукурузное поле самолета. Фото

Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин познакомился с экипажем самолета Airbus A-321, который на днях совершил аварийную посадку в поле в Раменском районе Московской области и спас жизни 226 пассажиров.

— Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем Уральских авиалиний. Ребята и девчонки, вы — лучшие, — написал Шипулин в Instagram, выложив фотографию с экипажем.

Напомним, самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

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