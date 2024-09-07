Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Красноярске

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Красноярске.

25-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Халили, которая стартовала с первой позиции. Ее отставание от лидера пасьюта составило 6,1 секунды. Тройку призеров замкнула Тамара Дербушева (+ 16,1 секунды). На счету девушек по 4 промаха.

В воскресенье, 8 сентября, в Красноярске пройдут женский и мужской масс-старты.