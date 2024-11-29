Шевченко стала победительницей спринта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, победила в спринте на этапе Кубка России.

Шевченко показала результат в 20:58.4, ни разу не промахнувшись. Второе место заняла Кристина Резцова из Московской области (+2,1 секунды, 0 промахов), замкнула тройку белоруска Динара Смольская (+16,4, 1 промах).

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.

Кубок России. Второй этап. Ханты-Мансийск

Спринт. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 20:58.4 (0)

2. Кристина Резцова (Московская область) +2.1 (0)

3. Динара Смольская (Беларусь) +16.4 (1)