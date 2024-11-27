Биатлонисты Шевченко и Зубарев победили в прологе в преддверии этапа Кубка России в Ханты-Мансийске
Биатлонист Алексей Зубарев выиграл пролог на стометровке перед первым этапом Кубка России в Ханты-Мансийске.
Вторым финишировал Никита Блинов. Тройку сильнейших замкнул Андрей Вьюхин.
В женском прологе лучшей стала Наталия Шевченко. Второе место заняла Тамара Дербушева, третье — Ирина Казакевич.
Первый этап Кубка России по биатлону стартует 29 ноября и завершится 1 декабря. Спортсмены разыграют медали в спринтах, смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете.
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